Accordo Usa-Messico: tariffe sospese e militari alla frontiera. Dazi congelati anche in Canada

di Giusy Mercadante e Vincenzo Giardina

ROMA – Dazi sospesi nei confronti del Messico almeno per un mese: è la scelta annunciata da Donald Trump al termine di un colloquio telefonico con la sua omologa Claudia Sheinbaum. All’origine della decisione, stando a un messaggio diffuso dal presidente degli Stati Uniti sulla piattaforma Truth Social, l’impegno della controparte a dispiegare al più presto 10mila soldati lungo il confine tra i due Paesi. “Saranno incaricati”, ha scritto Trump, “di fermare l’afflusso di fentanyl e di migranti illegali”.

Secondo il presidente, gli Stati Uniti “bloccheranno immediatamente per un mese le tariffe preannunciate” per permettere l’avvio di negoziati bilaterali. La prospettiva, sempre stando a Trump, è raggiungere “un accordo” tra i due Paesi. A riferire del colloquio e dell’intesa possibile è stata anche Sheinbaum. Durante una conferenza stampa, la presidente ha detto di essere “certa” che “gli incontri di alto livello su sicurezza, migrazioni e commercio saranno di grande aiuto”.

Secondo Sheinbaum, al compromesso hanno contribuito anche società statunitensi. “Molte di loro hanno chiarito che questo non è fattibile”, ha detto la presidente in riferimento ai dazi equivalenti al 25 per cento del valore delle merci preannunciati da Trump. “Tutto questo”, ha spiegato Sheinbaum, “ha consentito di arrivare all’accordo di oggi”.

DAZI CONGELATI ANCHE IN CANADA

Dazi congelati almeno per 30 giorni anche in Canada. A riferirlo è il primo ministro Justin Trudeau, con poche parole scritte su X. “Ho appena avuto una bella chiamata con il presidente Trump”, ha scritto. “Il Canada- ha spiegato- sta implementando il nostro piano di confine da 1,3 miliardi di dollari, rafforzandolo con nuovi elicotteri, tecnologia e personale, un coordinamento migliorato con i nostri partner americani e maggiori risorse per fermare il flusso di Fentanyl (la droga definita degli Zombie e molto diffusa oltreoceano, ndr)”.

“Circa 10.000 persone in prima linea stanno e lavoreranno per proteggere il confine- ha aggiunto-. Inoltre, il Canada sta prendendo nuovi impegni per nominare uno zar del Fentanyl, nomineremo i cartelli come terroristi, garantiremo occhi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul confine, lanceremo una forza d’attacco congiunta Canada-USA per combattere la criminalità organizzata, il Fentanyl e il riciclaggio di denaro. Ho anche firmato una nuova direttiva di intelligence sulla criminalità organizzata e il Fentanyl e la sosterremo con 200 milioni di dollari. Le tariffe proposte saranno sospese per almeno 30 giorni mentre lavoriamo insieme”.

