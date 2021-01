Account e carte, ecco il listino prezzi dei dati rubati in vendita sul dark web

AGI – Possono bastare anche 11 centesimi per una carte di credito e qualche dollaro per ottenere un intero pacchetto di dati personali. I ricercatori di Comparitech hanno analizzato gli annunci di oltre 40 marketplace del dark web, stilando un listino di identità rubate, carte di credito e account Paypal.

Per quanto riguarda i pacchetti di credenziali (che possono includere informazioni personali come il nome, la data di nascita, il numero di telefono), il mercato più abbordabile è quello americano: il costo medio di una identità rubata è 8 dollari. Ne servono 14 nel Regno Unito, in Turchia e in Israele.

