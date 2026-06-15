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Accudire a VivaTech, brevetto europeo per la logistica digitale
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Accudire a VivaTech, brevetto europeo per la logistica digitale

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Milano, 16 giu. (askanews) – Accelera il percorso di crescita europea di Accudire, Pmi innovativa veronese attiva nella digitalizzazione delle supply chain internazionali. In occasione di Viva Technology 2026, in programma a Parigi dal 17 al 20 giugno, l’azienda presenterà la piattaforma ExAc per il Digital Shipping, potenziata con strumenti di valutazione predittiva del rischio e modelli ispirati al quantum computing.

Accudire ha chiuso il 2025 con un valore della produzione di 750mila euro e ricavi in crescita del 122% rispetto all’anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 ha già superato l’intero fatturato del 2025. La piattaforma ExAc conta oltre 5.700 aziende utilizzatrici attive in più di 30 Paesi, con una forte presenza in Italia, Francia, Spagna e Germania.

L’azienda ha inoltre annunciato la concessione di un brevetto europeo ventennale per un sistema di gestione digitale e sicura dei documenti di trasporto basato su blockchain, intelligenza artificiale ed edge computing, già integrato nella piattaforma ExAc e utilizzato nelle sperimentazioni del progetto europeo eFTI4EU.

Tra le novità anche QP-ERM, modulo in fase di deposito che integra modelli quantum e quantum-inspired per supportare le decisioni operative in contesti complessi, valutando rischi geopolitici, climatici, doganali e logistici. L’espansione europea sarà sostenuta anche da un aumento di capitale da un milione di euro completato a inizio 2026, con la Spagna individuata come primo mercato target.

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