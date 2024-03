Acerbi: “Nessun insulto razzista”. Juan Jesus: “Mi ha detto ‘negro’”

(Adnkronos) – Francesco Acerbi nega di aver pronunciato insulti razzisti durante Inter-Napoli. Juan Jesus, dopo le lamentele in campo e le dichiarazioni soft nel post-partita, torna ad accusare il nerazzurro: “Mi ha detto negro”. Il caso, che ha portato all’esclusione di Acerbi dalla Nazionale, è destinato ad avere ulteriori strascichi dopo le parole dei due calciatori nel day after. Juan Jesus, durante il match giocato domenica a Milano, ha denunciato l’episodio all’arbitro Federico La Penna. Il brasiliano ha detto al direttore di gara di essere stato apostrofato con il termine ‘negro’. Nel post-partita, il sudamericano ha ridimensionato la questione ai microfoni di Dazn.

“Non ho detto nessuna frase razzista, questo è sicuro. Non ho sentito Juan Jesus, secondo me ha capito anche male”, la versione di Acerbi rispondendo ai cronisti sul caso che lo coinvolge. “Perché avrei dovuto chiedere scusa? Io so che non ho detto frasi razziste, gioco a calcio da vent’anni e so ciò che dico”, dice il difensore dell’Inter ai cronisti che lo aspettano alla stazione di Milano.

“Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo -aggiunge Acerbi-. In campo succedono tante cose, è normale. Si gioca a calcio, si dicono certe cose ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima”. Dispiace aver lasciato il ritiro della Nazionale? “Sì, però è giusto che sia andata così”.

Dopo le dichiarazioni di Acerbi, Juan Jesus sbotta. Domenica, dopo la partita, il brasiliano ha scelto toni concilianti: “Acerbi è un bravo ragazzo, si è scusato”. Le parole del giocatore dell’Inter nella giornata di lunedì, però, innescano la replica del verdeoro. “Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi peró leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono”, dice Juan Jesus su Instagram.

“Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto ‘vai via nero, sei solo un negro’. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: ‘Per me negro è un insulto come un altro’. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere”, si legge nel post del giocatore del Napoli.

Il tema viene affrontato anche dal ct azzurro Luciano Spalletti. “C’è un comunicato, il mio pensiero è li dentro, abbiamo deciso di farlo tutti insieme. Visto quello che è venuto fuori dobbiamo per forza andare ad agire, ci sono cose da chiarire. Per quello che mi ha detto Francesco Acerbi non è un episodio di razzismo”, dice il ct. “Bisogna stare attenti ai nostri comportamenti e stare attenti a tutto quello che facciamo e diciamo, molto di più quando facciamo parte della Nazionale: ci sono le due ore in campo importanti e le altre 22 ore altrettanto importanti per dimostrare di per indossare questa maglia”.

“E’ un dispiacere enorme prendere certe decisioni e bisogna stare attenti perché poi anche quando lo denunciamo un episodio del genere. Ora abbiamo messo Francesco in difficoltà e lui per noi è un giocatore importante, non cambia niente come forza di squadra non averlo, ma dispiace dal punto di vista umano per quello che ci ha dimostrato, è un grande professionista. Se ho sentito Juan Jesus? Non mi ha risposto, ha il telefono spento”, aggiunge Spalletti.