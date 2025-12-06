achille-lauro-accende-la-fiamma:-bagno-di-folla-al-colosseo-per-milano-cortina-2026

ROMA – Il passaggio della Fiaccola Olimpica per le vie di Roma è diventato un evento non solo sportivo, ma anche di musica e spettacolo. Tra i protagonisti, Achille Lauro, scelto come tedoforo per i Giochi Invernali 2026, ha acceso la fiamma davanti al Colosseo, attirando migliaia di curiosi e fan, che lo hanno accolto con applausi, canti e grande entusiasmo.

Durante il tragitto, dopo aver percorso alcuni tratti con la torcia, Lauro ha passato la fiaccola a Boss Doms (nome d’arte di Edoardo Manozzi), noto dj internazionale, che prosegue il viaggio della fiamma.

La staffetta della torcia olimpica è ufficialmente partita questa mattina da Roma, dallo Stadio dei Marmi, per dare inizio al lungo percorso verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. In questa prima tappa nella Capitale si sono alternati numerosi tedofori: tra gli atleti già protagonisti ci sono nomi come Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi, Matteo Berrettini e Achille Polonara.

