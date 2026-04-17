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Achille Lauro annuncia a sorpresa evento segreto per stasera a Roma
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Achille Lauro annuncia a sorpresa evento segreto per stasera a Roma

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(Adnkronos) – “Roma, ho una sorpresa per te”. Achille Lauro annuncia sulle sue stories di Instagram un evento a sorpresa nella Capitale. In uno sfondo nero, campeggia una scritta bianca con cui l’artista romano spiega (ma non troppo): “Questa notte evento segreto. Posti limitatissimi”.  

Poi la promessa di una comunicazione più chiara, che Lauro rimanda a questo pomeriggio: “Alle 15.30 vi condividerò un link qui per iscrivervi”. E’ dunque caccia allo ‘scoop’ sul luogo in cui si svolgerà l’evento, che potrevbbe essere, ancora una volta, un luogo iconico della città. L’artista di ‘Perdutamente’ e ‘Amor’ non è infatti nuovo a questi regali ai suoi fan, per i quali ha sempre scelto location che rendono omaggio alla bellezza di Roma.  

Il 14 aprile dello scorso anno aveva tenuto un concerto a sorpresa sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma, attirando sul posto circa duemila persone nonostante la pioggia, per presentare il nuovo disco con un live show di un’ora, includendo brani come “Rolls Royce” e un omaggio a Venditti. Per la realizzazione del video di ‘Amor’, invece, aveva convocato i suoi fan allo Stadio dei Marmi, per girare la clip del brano coinvolgendo il pubblico come comparsa. 

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