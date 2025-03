Acqua e agricoltura, Pecoraro: dare certezze agli agricoltori

Convegno a Roma il 25 marzo. Pianificare corretta gestione acqua

Roma, 20 mar. (askanews) – “Crisi idrica, siccità e alluvioni sono i grandi temi sempre più strettamente connessi alla crisi climatica. Ottimizzare la gestione dell’acqua e rafforzare la resilienza degli ecosistemi connessi è necessario al settore idrico e imprescindibile per la sicurezza agroalimentare. Occorre dare certezze agli agricoltori, il cui ruolo di presidio dell’ambiente è fondamentale, e più in generale, alla multifunzionalità agricola italiana che è la più green d’Europa. Per fare questo, serve costruire capacità, adattabilità e resilienza per la pianificazione e la corretta gestione dell’acqua. Senza prescindere dall’implementazione di buone pratiche e tecnologie avanzate per l’efficienza idrica. Introdurre misure, provvedimenti e forme di incentivazione come i “certificati blu” permetterebbe di mettere in campo quelle azioni doverose per l’efficientamento idrico e la riduzione degli sprechi, soprattutto per le attività water intensive. Per raggiungere questi obiettivi, e centrare i goal dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è fondamentale l’impegno attivo degli attori nei diversi settori di competenza verso le transizioni ecologica e digitale”.Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, anticipando alcuni tra i principali temi che saranno affrontati al convegno “Acqua e Agricoltura: politiche e strumenti per innovazione ed efficienza” promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il patrocinio di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, e con Almaviva in qualità di main partner. L’evento si svolgerà a Roma, martedì 25 marzo, ore 9.00, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi (Via XXIV Maggio, 43), sede nazionale di Coldiretti, e in diretta streaming su Radio Radicale, con la media partnership di Rai Radio 1 e con event partner Acea. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030, TVA, SOS Terra Onlus.In occasione del convegno, sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2025 “Montagne e ghiacciai: torri d’acqua”, curata dalla Fondazione UniVerde con il supporto di UNESCO WWAP, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, G.M.T., E.P.M., CiviSmart e AVR Associazione italiana produttori Valvole e Rubinetti federata Anima Confindustria, e sarà presentato il XV Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura” con focus su Acqua, agricoltura e crisi climatica, realizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Noto Sondaggi, ANBI e Fondazione Campagna Amica. Saranno inoltre presentate best practice di imprese italiane virtuose che possono accelerare la transizione ecologica e digitale, nella direzione tracciata dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.