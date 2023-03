Acqua, Pecoraro Scanio: dall’Onu un bicchiere mezzo vuoto

“In Italia l’emergenza non diventi occasione affaristica”

Roma, 27 mar. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e della rete Ecodigital era presente al Palazzo dell’Onu per Assemblea generale sull’Acqua e non nasconde una certa delusione per l’esito senza un documento impegnativo: “Se non è proprio un buco nell’acqua come ha voluto sottolineare il segretario generale dell’Onu è quanto meno un bicchiere mezzo vuoto o meno. Lanciare 700 impegni e parlare di grandi cifre è importante ma abbiamo visto come nella lotta al Climate Change queste dichiarazioni volontarie ci stiano portando al fallimento. L’acqua è emergenza mondiale per siccità, inquinamenti e alluvioni. Occorre più coraggio e l’assemblea generale di settembre deve avviare azione per trattato vincolante”.

Pecoraro Scanio poi aggiunge: “Il diritto all’acqua e all’igiene è ancora un sogno per oltre un miliardo di persone eppure disponiamo di risorse e tecnologie per ridurre lo spreco e gli inquinanti, per garantire distribuzione equa e efficiente, per misure di prevenzione da rischi idrogeologici” e sull’emergenza in Italia l’ex ministro dell’ambiente aggiunge: “La siccità è ormai una realtà da affrontare in modo stabile. Servono misure immediate e programmazione di interventi sostenibili rispettosi delle esigenze dei territori. Occorre evitare che nuove strutture commissariali si trasformino in poltronifici e in affarismo come per esempio mega-piani di dissalatori inquinanti, costosissimi e energivori”.

