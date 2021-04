Acquaroli: “Da lunedì le Marche torneranno zona gialla”

ANCONA – “Il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì la nostra regione tornerà gialla”. L’annuncio, che era nell’aria da qualche giorno dato il calo dei ricoverati e dei contagi, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli lo affida ad un post su Facebook.Il 28 febbraio è stato l’ultimo giorno in cui le Marche, che sono in fascia arancione da tre settimane, erano state in fascia gialla.

