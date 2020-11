Acquaroli “Digitalizzare l’offerta turistica delle Marche”

ANCONA (ITALPRESS) – Digitalizzare l’offerta turistica delle Marche. Lo ha proposto il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha incontrato oggi in videoconferenza Inside Marche Live, l’associazione regionale dei tour operator incoming che mobilitano oltre 1 milione di presenze l’anno (su 10 mln presenze totali nelle Marche) con volumi di affari di oltre 68 milioni di euro (superiori in proporzione alla Sicilia ed alla Liguria). “Vogliamo mettere insieme le esperienze attraverso la tecnologia e fare sinergia per rafforzare la presenza delle Marche sugli scenari internazionali – ha spiegato – superando la frammentazione dei territori che troppo spesso ci penalizza ed implementando la platea di turisti che ogni anno scelgono la nostra regione per le loro vacanze”.

