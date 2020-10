ANCONA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha firmato ad Assisi, dove si era recato per le

celebraizoni di San Francesco, un’ordinanza sull’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. La decisione era stata presa in un incontro con i vertici della sanita’ regionale. “Una delle priorita’ per tutti i cittadini marchigiani – ha esordito Acquaroli – e’ tenere sotto controllo l’evoluzione del Covid senza creare allarmismi, ma pronti ad affrontare una ripresa della pandemia che sta interessando anche il nostro territorio. E’ necessario esaminare i dati epidemiologici per capire quali provvedimenti prendere. Insieme alle autorita’ sanitarie, abbiamo valutato l’opportunita’ di una ordinanza che,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Acquaroli “Obbligo di mascherina e tamponi rapidi nelle scuole” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento