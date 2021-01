Acquirente Unico, pronto regolamento servizio a tutele graduali

ROMA (ITALPRESS) – Acquirente Unico ha pubblicato il regolamento che recepisce integralmente quanto espresso dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in materia di “adeguamento della regolazione per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica”. Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato dalla stessa Arera, si occuperà della verifica dei requisiti che decreterà l’ammissione delle imprese di vendita alle procedure concorsuali. Per svolgere tale attività, per la quale saranno necessarie due settimane, è stato richiesto uno sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile. Le procedure concorsuali avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l’accesso avverrà prima tramite registrazione),

