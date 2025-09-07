acutis-e-frassati-santi,-per-papa-leone-messa-e-giro-in-papamobile

Città del Vaticano, 7 set. (askanews) – Si è tenuta la solenne messa di canonizzazione, presieduta da Papa Leone XIV, di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis in piazza San Pietro. Al rito hanno partecipato, secondo le autorità, circa 70 mila fedeli provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo. Tra le autorità presenti anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche la famiglia dell’ormai santo, Carlo Acutis: il papà Andrea, la mamma Antonia ed i fratelli Michele e Francesca sono tra coloro che hanno portato all’altare le offerte nel corso del rito, durante la messa di canonizzazione.

Papa Leone, al termine della celebrazione per la solenne messa di canonizzazione di Frassati e Acutis da lui presieduta, ha voluto incontrare da vicino i circa 70 mila fedeli presenti a San Pietro, giungendo in piazza in papamobile per un giro tra i fedeli.