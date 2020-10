Ad agosto la produzione industriale è aumentata del 7,7% su luglio

AGI – Continua a crescere ad agosto la produzione industriale che segna la quarta variazione congiunturale positiva, dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19. In particolare, segnala l’Istat, l’indice destagionalizzato aumenta del 7,7% rispetto a luglio. Corretto per gli effetti di calendario, l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come ad agosto 2019). Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione cresce del 34,6% rispetto ai tre mesi precedenti.

Aumenti in tutti i comparti

L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali diffusi in tutti i comparti: crescono in misura marcata i beni di consumo (+6,6%),

