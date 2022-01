Ad Agrigento deturpata la Scala dei Turchi con polvere rossa

PALERMO – Deturpata la scogliera di marna bianca di Scala dei Turchi, a Realmonte, in provincia di Agrigento. Ignoti nella notte hanno gettato polvere di intonaco di colore rosso sulla marna. “La splendida scogliera è stata deturpata vergognosamente – afferma il governatore siciliano Nello Musumeci. Condanniamo gli autori di tale gesto vigliacco, che costituisce oltraggio non solo ad un bene paesaggistico di rara bellezza, ma anche all’immagine della nostra Isola. Mi auguro che la magistratura possa giungere velocemente all’identificazione dei responsabili”. Musumeci ha poi sottolineato come “il governo regionale, attraverso l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico e la Protezione civile, sia impegnato da qualche anno, assieme ad altre istituzioni, nella tutela e nella salvaguardia dell’integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia”.

