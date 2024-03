Ad Albert Park in Australia il primo Gp domenicale della stagione

Le Ferrari di Leclerc e Sainz pronte a dare battaglia alle Red Bull

Maranello, 21 mar. (askanews) – La Formula 1 fa rotta verso l’Australia per il primo Gran Premio domenicale della stagione (le prime due gare del campionato, in Bahrain e Arabia Saudita, si sono corse di sabato) in uno dei Paesi nel quale la passione per il motorsport e la Ferrari in particolare rendono l’atmosfera davvero speciale.

Le Ferrari di Leclerc e Sainz, rispettivamente terzo, con 28 punti e sesto, con 15 punti nella classifica provvisoria, sono pronte a dare battaglia alle Red Bull di Verstappen, primo a 51 punti e Pérez con 36 punti.

Il circuito di Albert Park è notoriamente spettacolare e ci sono tutti gli ingredienti per un weekend interessante.

Sede del GP d’Australia dal 1996, il circuito è ricavato lungo le strade perimetrali di Albert Park. Si tratta di 5,303 km in continua evoluzione man mano che la gomma si deposita sull’asfalto e particolarmente impegnativi per i freni che soffrono le brusche staccate e le continue accelerazioni.