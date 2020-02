Ad Andria hanno messo una bomba sotto la macchina di un carabiniere

Una bomba artigianale è esplosa sotto l’auto privata di un carabiniere in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Andria. La vettura era parcheggiata sotto l’abitazione del militare, a Ruvo di Puglia (Ba) ed è andara completamente distrutta. L’esplosione non ha causato altri danni. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili dell’attentato e accertare il movente del gesto.

