ad-aprilia2-torna-“pets”,-donato-un-cane-guida-lions-a-un-non-vedente

Jinny è stato assegnato nel primo giorno dell’evento

Roma, 30 mag. (askanews) – La quinta edizione di “Pets – Storie di un amore incondizionato” si è aperta con la donazione di Jinny, un cane guida addestrato dalla Scuola Lions di Limbiate ad Anna, una signora non vedente, grazie al sostegno di Aprilia2, centro commerciale di Aprilia (Lt) dove è in corso l’evento fino al 2 giugno.

“Pets – Storie di un amore incondizionato” è un’iniziativa di carattere sociale tra le più importanti del territorio e vede il coinvolgimento della Città di Aprilia, nonché la partecipazione di molte associazioni quali la Scuola Cani Guida Lions, l’ENPA – sezione di Pomezia, l’Associazione apriliana “Un cane per amico”, l’Alta Scuola di Cinofilia “Meravigliosa Vita da Cani”, l’Associazione Akun Island e l’allevamento amatoriale Casa Catullo.

Alla conferenza stampa inaugurale dell’evento sono intervenuti: Stefano Bagaini, Direttore di Aprilia2; Riccardo Spasari, addestratore della Scuola Cani Guida Lions, Lorena Moscetti, Presidente dell’ENPA – sezione Pomezia; Fiorenzo Fiorenza, Presidente dell’Associazione Apriliana “Un cane per amico”; Mauro Bragagnini, Presidente dell’Associazione “Meravigliosa vita da cani”; Jennifer Di Giulio, Presidente dell’Associazione Akun Island; Lorenzo Catullo, dell’Allevamento Amatoriale Casa Catullo.

Il Centro Commerciale Aprilia2 supporta da anni il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate che si occupa dell’addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia. Jinny è il quinto cane donato con il sostegno di Aprilia2.

L’evento, gode del Patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina e Città di Aprilia.