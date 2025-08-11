ad-ascea-nasce-l’hotel-“al-chiaro-di-luna”

Eleganza, mare e accoglienza nel cuore del Cilento

ASCEA – Un nuovo gioiello dell’ospitalità illumina la costa cilentana. “Al Chiaro di Luna” è la nuova struttura ricettiva inaugurata a Marina di Ascea, pensata per offrire un soggiorno all’insegna di eleganza, comfort e autenticità,

Con 48 camere raffinate, l’hotel unisce classe e attenzione ai dettagli a una ricca gamma di servizi, ideali per chi vuole vivere il mare cristallino del Cilento senza rinunciare al relax.

Il tutto immerso nei colori e nei sapori tipici locali, in un’atmosfera che richiama la magia mediterranea.

L’apertura è avvenuta nella serata di San Lorenzo, in un clima di festa e commozione. La famiglia Saviano, storici imprenditori edili, ha tagliato il nastro della struttura, destinata a diventare un fiore all’occhiello per il turismo in terra di Elea.

Situato in via delle Sirene, l’hotel gode di una posizione privilegiata con accesso diretto alla lunga spiaggia di Ascea, nella suggestiva terra che fu di Parmènide, tra palme e profumi mediterranei.

Il party inaugurale, elegante e partecipato, ha visto la presenza di amici e conoscenti, accompagnati dalla musica di Ettore Forte e della sua consorte.

L’hotel “Al Chiaro di Luna” è la scelta ideale per chi sogna una vacanza di charme, per un soggiorno prolungato o una breve fuga dalla routine, con la garanzia di accoglienza calorosa, panorama mozzafiato e servizi di alto livello.