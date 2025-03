Ad Assago in 20 mila per Happiness on Tour

Il 20 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Felicità

Roma, 7 mar. – Cosa succede quando 20.000 persone scelgono di essere felici? Succede Happiness On Tour: un evento unico, gratuito ed emozionante che il 20 marzo 2025 trasformerà la storica location conosciuta come il Forum di Assago a Milano (oggi Unipol Forum) in un’esplosione di energia, formazione e intrattenimento. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione della Felicità ETS in occasione della Giornata Mondiale della Felicità istituita dall’ONU, coinvolgerà 10.000 studenti al mattino e 10.000 adulti alla sera. Un doppio appuntamento pensato per migliorare la vita dei ragazzi partendo dal presupposto che molto spesso i primi a dover imparare ad essere felici sono proprio gli adulti. Un progetto che va oltre l’evento: oltre 120.000 studenti già coinvolti. Happiness On Tour non è un evento isolato, ma l’avvio di un percorso formativo di due mesi che proseguirà nelle scuole italiane. Dal 2023 il Tour della Felicità ha convolto oltre 150.000 partecipanti e 800 scuole in Italia. Un evento quanto mai necessario in un momento storico in cui il suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i ragazzi under 20 dopo gli incidenti stradali. Secondo le più recenti ricerche, il 24% dei giovani della Generazione Z si dichiara depresso o ha sofferto di depressione, mentre oltre il 30% manifesta segnali di isolamento dovuti all’uso eccessivo dei social media e delle tecnologie. Dati che richiedono risposte concrete e azioni tempestive. Con il patrocinio del Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Comune di Assago, il sostegno di “UN SDG Action Campaign” e in partnership con la Regione Lombardia, Happiness On Tour si conferma come la più grande esperienza formativa mai realizzata in Italia, affrontando tematiche urgenti come bullismo, depressione e dipendenza dai social. L’evento si ispira alle linee guida della ricerca dell’Università di Harvard, che dimostra che non è il successo a portare la felicità, ma è la felicità a portare al successo. Su questo concetto si basa l’immensa live experience ideata dall’ingegnere, professore universitario e mental coach Walter Rolfo, che offrirà ai giovani strumenti pratici per affrontare e superare le sfide sociali quotidiane: dalla dipendenza dai social all’abuso delle tecnologie che incrementano l’isolamento sociale, fino alla lotta contro bullismo e depressione. Sul palco saliranno personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della formazione, pronte a condividere esperienze di vita autentiche e offrire strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane:Walter Rolfo – Presidente della Fondazione della Felicità ETS – Professore universitario, Paolo Borzachiello – Esperto di linguaggio e comunicazione persuasiva.Oscar Farinetti – Fondatore di Eataly e visionario imprenditore. Sebastiano Gravina (Videociecato) – Influencer e simbolo di resilienza.Christopher Castellini – Illusionista che sfida i limiti della percezione.Pasquale Acampora – Mental coach e formatore sportivo.Gli studenti, insieme ai loro insegnanti, lavoreranno sulla felicità come competenza attraverso strumenti concreti come il libro Il Codice della Felicità e un’app interattiva che, grazie alla gamification, rende l’apprendimento coinvolgente e trasformativo.Al termine del percorso prenderà il via il concorso nazionale “La classe più felice d’Italia”, che premierà la classe capace di “contaminare” maggiormente la propria scuola e comunità con gesti di felicità e benessere. La scorsa edizione del contest ha coinvolto oltre 300.000 persone, contribuendo a trasformare la visione della vita di migliaia di studenti e docenti. “Sarà un grande momento partecipato per ribadire il Diritto alla Felicità di ogni persona, indipendentemente da genere, età, classe sociale, orientamento sessuale, religione o etnia.” – dichiara Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità ETS. – “Abbiamo chiamato all’appello protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della formazione e della scienza per offrire gratuitamente al pubblico storie di felicità autentiche e preziose. Testimonianze capaci di lasciare un segno e di fornire intuizioni utili per realizzare i nostri sogni.”