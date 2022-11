Ad Iglesias brutale aggressione a un medico: calci e pugni mentre era a terra sanguinante

CAGLIARI – Un medico in servizio al Centro di Igiene mentale di Iglesias riverso a terra con il volto sanguinante e l’aggressore di anni 58 -già conosciuto alla Polizia- sopra di lui che continuava a colpirlo al volto. Questa la scena che ieri pomeriggio si sono trovati davanti agli occhi gli agenti della Volante di Iglesias i quali sono intervenuti in casa di un uomo perché aveva aggredito il medico curante durante una visita domiciliare. Non con poca fatica, riferiscono, gli agenti sono riusciti a sottrarre il medico dalla violenta azione dell’uomo e consentire al personale del 118 di prestare le prime cure al malcapitato. Necessario ed urgente il trasferimento all’ospedale “Brotzu” di Cagliari dove al medico è stata data una prognosi di 30 giorni per lesioni gravi.

L’AGGRESSORE VOLEVA UN’ALTRA DOSE DEL FARMACO FATTO IL GIORNO PRIMA

Da quanto appreso dagli agenti l’uomo, paziente psichiatrico, aveva contattato il Centro di Igiene mentale per poter avere a domicilio una ulteriore dose della terapia farmacologica fatta il giorno prima perché ritenuta insufficiente. Il medico quindi si era presentato a casa del paziente insieme ad altre due infermiere ed una volta entrato è stato, inaspettatamente ed improvvisamente, colpito con calci e pugni dall’uomo in preda ad una “violenta esplosione di rabbia”.

Le due donne nulla hanno potuto fare per sottrarre il medico dalla furia dei colpi perché anche loro sono state colpite ripetutamente con calci. Solo una delle due è riuscita a raggiungere il cortile e chiamare il 113. L’aggressore è stato arrestato per il reato di lesioni gravi e stamattinata si terrà l’udienza con rito direttissima.

