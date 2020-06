Ad WindTre “tlc sempre più strategiche per il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – L’Amministratore Delegato di WindTre Jeffrey Hedberg, con alle spalle una significativa esperienza internazionale a capo di importanti aziende di tlc, stamani affronta su Qn i temi legati alla nuova quotidianità conseguente al lockdownd dove le reti di telecomunicazione hanno svolto una funzione centrale per gli italiani, alle prese con attività come lo Smart Working e l’e-learning. Un test significativo sulla tenuta e sull’affidabilità di infrastrutture risultate davvero strategiche per il Paese.

“La nostra azienda ha affrontato molto bene questa fase per aver investito molto sulle infrastrutture di rete: 6 miliardi in 5 anni”, dichiara Hedberg. “Proprio prima del lockdown,

