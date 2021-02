Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista per Sky Sport, è intervenuto in diretta Twitch sul canale dell’ex compagno Bobo Vieri. Diversi gli argomenti trattati nella chiacchierata tra i due ex Inter, tra questi anche l’andazzo del Napoli e il lavoro di Gennaro Gattuso. Secondo “Lele” gli azzurri con l’Atalanta avrebbero meritato una bella sconfitta pesante, che magari poteva risuonare come una sveglia. Il gioco manca, la qualità nei singoli c’è ma non viene condivisa e ricreata per una sintonia totale di squadra.

LE PAROLE DI DANIELE ADANI

Di seguito le parole di Lele Adani, intervenuto su Twitch con il suo amico Bobo Vieri.

Al Napoli non basta questo tipo di calcio. Lo 0-0 è anche buono, se fa un gol a Bergamo poi l’Atalanta deve farne due. Il problema degli azzurri risiede nella qualità di gioco, che deve migliorare per forza di cose, nonostante l’assenza degli attaccanti. Abbiamo elogiato Gattuso a livello mentale, strategico, umano, ma adesso deve ritrovare il gioco. Qualità che invece non mancherà all’Atalanta, che si rialza anche se subisce tre reti pochi giorni prima (riferimento al pareggio con il Toro di questo pomeriggio, ndr). L’Atalanta al Maradona doveva farne 6, il risultato giusto era 2-6. Gasperini infatti dice “peccato non aver fatto gol” mentre Gattuso prende di buono solo il risultato. Il Napoli per 3 volte quest’anno ha fatto 4 gol agli avversari, è più di quello che stiamo vedendo adesso.

The post Adani distrugge il Napoli: “Meritava di subire 6 gol con l’Atalanta, gioco assente” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento