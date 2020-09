Adani: “Koulibaly tra i primi tre difensori al mondo, vi dico la mia su Osimhen”

Daniele Adani, ex difensore e attualmente opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. Queste le sue parole sulla situazione del Napoli.

Le parole di Adani

Su Koulibaly: “È uno dei tre difensori più forti al mondo – ha detto a Radio Crc – a volte sembra che possa anche coprire il reparto da solo. Nel caso andasse via, sostituirlo sarebbe molto complicato. Diciamo che bisognerebbe lavorare di più di reparto”.

Su Osimhen: “A Parma ha spaccato la partita ma ha ancora tanto margine di miglioramento. Gattuso saprà tirare fuori il meglio da questo ragazzo, come la città di Napoli contribuirà a rendere Gattuso un allenatore ancora più competitivo. Osimhen-Gattuso-Napoli sembra una formula vincente”.

Su Zielinski: “Centrocampista sopraffino – ha dichiarato Adani – però è ancora umorale. Sembra che dia il meglio di sé soltanto quando è arrabbiato o stimolato al punto giusto. Per diventare un top, avrebbe bisogno di avere più continuità di rendimento, e perché no, anche più ‘cazzimma’”.

Infine un giudizio sul possibile arrivo al Napoli di Vecino. “Vecino potrebbe permettere a Gattuso di avere più soluzioni a centrocampo e in area di rigore in caso di calci piazzati. E’ uno che non molla mai. Spero tanto di vederlo in azzurro”.