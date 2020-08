Adani: “Se il Napoli segue Gattuso può giocarsela, il Barcellona è in difficoltà”

Daniele Adani, ex giocatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole in merito alla sfida tra Napoli e Barcellona.

Le parole di Adani sul match

“Il Barcellona ha diversi problemi. Partono dalla società che quest’anno non è stata la solita, non lo è da qualche anno in verità. C’è stata poca chiarezza nella comunicazione. La squadra ha fatto fatica, Busquets ed Vidal non si regalano. Se il Napoli sta bene, a livello di credere in quello che chiede Gattuso, allora può far male”.

