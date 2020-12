ADDIO 2020, IL PEGGIORE DEGLI ULTIMI 80 ANNI

La notizia del giorno certa e inconfutabile è questa: oggi si conclude l’anno Ventiventi, il peggiore della storia degli ultimi ottant’anni. L’anno bisestile che, già portatore di guai in tutto il mondo con una tradizionale intensità degna di sospetti e di gesti scaramantici, ha visto espandersi il Koronavirus latente già dalla fine del 2019 fra la Cina e la Lombardia, fra Wuhan e Codogno, almeno secondo gli scienziati e aggregati che in questa stagione hanno conquistato la popolarità riservata ai campioni di calcio e dello sport.

Per finire in allegria l’anno e metter piede nel 2021 – già nominato Anno del Vaccino se Dio vorrà – si ricorre abitualmente al colore rosso degli indumenti accessori e intimi,

