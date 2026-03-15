addio-a-cinzia-oscar,-voce-della-canzone-napoletana:-aveva-63-anni

(Adnkronos) – E’ morta a Napoli all’età di 63 anni Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa, cantante e attrice teatrale tra le voci note della tradizione neomelodica partenopea. Nata il 20 ottobre 1962 nel capoluogo campano, si è spenta oggi improvvisamente dopo una lunga carriera divisa tra musica e teatro. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il figlio, il cantante Marco Calone, sui social: “Mamma sono morto insieme a te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te”.

Cinzia Oscar aveva iniziato a esibirsi giovanissima: a soli sette anni salì sul palco insieme al padre, che componeva il Trio Oscar, sostituendo il fratello malato durante uno spettacolo teatrale. In seguito partecipò a uno show come piccola imitatrice accanto a Gigi Sabani e Pietro De Vico, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nei primi anni di attività teatrale lavorò anche con l’interprete della sceneggiata napoletana Pino Mauro. Il debutto discografico arrivò nel 1979 con il 45 giri ‘Caro diario/Vita ‘e ‘nfamità’. Da quel momento prese avvio una carriera musicale che la portò a collaborare con diverse etichette napoletane e a incidere numerosi brani diventati popolari nel circuito neomelodico, tra cui ‘Nun sò na bambola’, ‘Caro figlio mio’, ”Na lettera’, ‘Maledizione’, ‘Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria’, ‘E’ colpa toia’ e ‘Gli amanti’. Nel corso degli anni partecipò a diverse edizioni del Festival di Napoli e duettò con numerosi artisti della scena partenopea. Tra le collaborazioni più note quella con il cantante della sceneggiata napoletana Mario Merola, con cui presentò nel 2002 il brano ‘Si tu papà’. Incise inoltre duetti con Franco Ricciardi, Franco Moreno e lo stesso Pino Mauro, consolidando la sua presenza nel panorama della canzone napoletana classica e neomelodica.

Nel 2015 Cinzia Oscar prese parte al programma televisivo ‘Teo in the Box’, condotto da Teo Teocoli su Rai 3. L’anno successivo fece parlare di sé per l’intenzione di intraprendere un’azione legale contro i produttori della serie ‘Gomorra – La serie’, accusati di aver utilizzato senza autorizzazione il suo brano ‘Nun so’ na bambola’.

La sua vita artistica si è intrecciata anche con quella del cantante neomelodico Franco Calone, con cui ebbe una relazione e dal quale è nato il figlio Marco Calone. Madre e figlio hanno inciso insieme alcuni brani, tra cui ‘T’aggia proteggere’, pubblicato nell’album ‘Nato tra le note’ del 2011. Negli ultimi anni Cinzia Oscar era tornata anche al teatro. Nel 2018 fu protagonista della commedia ‘Nu Bambeniello’ e ‘Tre San Giuseppe’ di Gaetano Di Maio. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album, tra cui ‘Io napoletanissima’ (1984), ‘Ancora insieme’ (1985), ‘Storie d’amore’ (1990), ”Na lettera’ (1994), ‘Lady Oscar’ (1996) e ‘Unica interprete’ (2017).