Addio a Donatella Raffai: fu la prima conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’

ROMA – Si è spenta a 78 anni Donatella Raffai, giornalista e conduttrice televisiva. A darne notizia è stato il marito Sergio Maestranzi, sposato un anno fa dopo un’unione trentennale. “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”, ha reso noto Maestranzi, come riportato da La Repubblica.

Raffai, madre di due gemelli, in passato sposata due volte, era nata a Fabriano, nelle Marche, benché la famiglia avesse origini venete e beneventane. Fu lei la prima conduttrice della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’, che ebbe da subito uno straordinario successo, tanto da entrare rapidamente nell’immaginario collettivo. Il debutto nel 1989, la conferma alla conduzione anche nell’anno successivo. Un ruolo che Raffai portò avanti con competenza, eleganza, determinazione e grande umanità, tanto che nel 1990 le fu assegnato anche il Telegatto come personaggio televisivo femminile dell’anno. Nel 1991 decise di lasciare il programma di Rai Tre per dedicarsi ad altri progetti. Tornerà in prima linea nella ricerca degli scomparsi nella stagione televisiva 93-94. Alla sua esperienza a ‘Chi l’ha visto?’ dedicherà anche dei libri (Chi l’ha visto?, pubblicato dalla Eri edizioni Rai nel 1990, e Scomparsi edito dalla Rizzoli nel 1991).

Tra le altre esperienze lavorative da ricordare, senz’altro la conduzione di Telefono giallo, sempre su Rai Tre, negli anni Ottanta, la partecipazione a Domenica In e, infine, la conduzione di Giallo 4 sulle reti Mediaset.

LE CURIOSITÀ

Donatella Raffai era un volto simbolo della tv negli anni Novanta, tanto che sono numerosi i momenti pop di cui fu protagonista. Citata da Enzo Iacchetti (‘non lo trovarono mai… alla faccia della Raffai’), Stefano Nosei (‘il fegato lo perderai…e lo cercherà la Raffai’) e Pino Campagna (che incise il Donatella Raffai twist), resta memorabile il suo cameo nel film ‘La guerra degli Antò’, in cui, con grande autoironia, interpreta se stessa alla conduzione del programma che ha reso celebre.

I FUNERALI

I funerali, ha reso noto il marito, si svolgeranno venerdì 11 febbraio a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia al civico 732, “la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione”.

IL CORDOGLIO

Tra le prime reazioni alla morte di Donatella Raffai, quella degli ‘eredi’ del programma ‘Chi l’ha visto’?: “Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”.

Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”.#Rai #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/kcYXzhTQsG— Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) February 10, 2022

