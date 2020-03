Se n’e’ andato Gianni Mura, forse uno degli ultimi “grandi” del giornalismo. Era un po’ piu’ giovane di noi e l’abbiamo conosciuto sul fronte calcistico. Seguiva Gianni Brera che gli insegno’ molto della scrittura e della competenza sportiva, non solo calcistica. Cosi’ aveva uno stile “brereggiante”, cioe’ andava al nocciolo della questione, abbellendo il racconto con un’aggettivazione dotta e argomentazioni che dimostravano la sua grande conoscenza dello sport in generale, di calcio e ciclismo in particolare. Alle conferenze stampa faceva domande solo pungenti. I suoi interessi svariavano in molti campi e lui diceva che era diventato giornalista per caso, perche’ una sua compagna di banco gli aveva detto che alla “Gazzetta” cercavano giovani che sapessero scrivere.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo ADDIO A GIANNI MURA, CALCIO E CICLISMO SULLE ORME DI BRERA proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento