addio-a-james-van-der-beek,-il-volto-di-“dawson’s-creek”

Roma, 11 feb. (askanews) – James David Van Der Beek è morto questa mattina. A darne notizia è stata la famiglia con un comunicato pubblicato sul profilo Instagram dell’attore: “Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

Van Der Beek, nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, era diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”, andata in onda dal 1998 al 2003. Il suo personaggio, sensibile e idealista, aveva segnato un’intera generazione di adolescenti, trasformandolo in uno dei volti simbolo della tv di fine anni Novanta.

Nel novembre 2025 l’attore aveva rivelato di essere malato di cancro al colon-retto. “Ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegno della mia incredibile famiglia”, aveva dichiarato alla rivista People. Nonostante la malattia, aveva continuato a lavorare, comparendo anche in un episodio di “Walker”, reboot di “Walker, Texas Ranger”.

Un anno dopo l’annuncio pubblico, aveva deciso di mettere all’asta alcuni cimeli della sua carriera per sostenere le costose terapie. Lo scorso settembre il cast di “Dawson’s Creek” aveva organizzato a New York un evento benefico a favore dell’associazione F Cancer. All’ultimo momento Van Der Beek aveva annunciato di non poter partecipare per motivi di salute; al suo posto, per la lettura dal vivo del copione dell’episodio pilota del 1998, era intervenuto Lin-Manuel Miranda.

Figlio di Jim, ex giocatore professionista di baseball, e di Melinda, ballerina di Broadway, Van Der Beek si era avvicinato presto alla recitazione. A tredici anni aveva interpretato Danny Zuko in una produzione locale di “Grease”. Dopo il teatro off Broadway e il debutto cinematografico con “Angus” nel 1995, la svolta era arrivata con “Dawson’s Creek”, ruolo per cui aveva lasciato l’università per dedicarsi completamente alla serie che lo avrebbe reso celebre in tutto il mondo.