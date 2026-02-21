addio-a-lince,-il-gatto-degli-scavi-di-pompei

ROMA – A Pompei è morto Lince, il gatto che da tanti anni faceva da padrone di casa nell’area archeologica degli scavi. A dare l’annuncio della scomparsa del felino è stata la pagina Facebook del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei conoscitori: “Il nostro decano ci ha lasciati. Bello come il sole, padre di buona parte dei felini di Pompei, indomito randagio, custode del lupanare e influencer mondiale, lascia il suo ricordo nelle foto dei nostri visitatori. È stato curato fino all’ultimo, per un’insufficienza renale dovuta a cibo inadeguato, dai volontari di Archeogatti Onlus. Cogliamo l’occasione per ricordare che è severamente vietato alimentare gli animali liberi del Parco, in quanto il cibo sbagliato può essere per loro dannoso o letale ed è compito dei volontari e del personale interno. Buon viaggio Lince, il paradiso dei gatti ti aspetta”.

