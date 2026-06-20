sabato, 20 Giugno , 26

Bagnaia vince sprint MotoGp in Repubblica Ceca, cade Bezzecchi: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) - Pecco Bagnaia c'è e oggi, sabato...

Ue, Pignataro (Ion group): “Rinascimento tech grande opportunità”

(Adnkronos) - "Siamo davanti un nuovo Rinascimento", il...

Iran, Teheran chiude Hormuz: “Violato l’accordo sul Libano”

(Adnkronos) - L'Iran ha annunciato una nuova chiusura...

Dolce&Gabbana, affresco siciliano

(Adnkronos) - I primi a comparire sono modelli...
HomeMondoAddio a Mona Khalil, la ‘guardiana delle tartarughe’ è stata uccisa dai...
addio-a-mona-khalil,-la-‘guardiana-delle-tartarughe’-e-stata-uccisa-dai-raid-israeliani-in-libano
Addio a Mona Khalil, la ‘guardiana delle tartarughe’ è stata uccisa dai raid israeliani in Libano
Mondo

Addio a Mona Khalil, la ‘guardiana delle tartarughe’ è stata uccisa dai raid israeliani in Libano

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – Ha fatto il giro del mondo la notizia della scomparsa di Mona al-Khalil, meglio nota come la ‘guardiana delle tartarughe’. Conosciuta per il suo attivismo ambientale in Medio Oriente, Mona Khalil, è morta ieri, 19 giugno, a causa delle ferite riportate durante il bombardamento della sua casa per mano dei raid israeliani, avvenuto il 5 giugno scorso. Aveva 76 anni.

CHI ERA MONA KHALIL

Nata a Lagos, in Nigeria, da una famiglia della diaspora libanese sciita, ha ottenuto la cittadinanza britannica prima di rifugiarsi nei Paesi Bassi allo scoppio della guerra civile libanese nel 1975. Nel 1982, la tragica morte del suo unico figlio in un incidente nautico a Corfù, ha segnato una svolta drammatica nella sua esistenza, spingendola a ridefinire i propri valori e a fare ritorno nei luoghi della sua infanzia a Mansouri.

Nel 1999, Khalil è rientrata in Libano e l’incontro casuale con una tartaruga intenta a nidificare sulla spiaggia di Mansouri le ha dato lo slancio per quello che sarebbe diventato il progetto più importante della sua vita: l’Orange House Project. Nota come la ‘casa arancione’, si tratta della fattoria di famiglia che l’attivista nel 2000 ha trasformato in una guesthouse ecologica per finanziare il monitoraggio e la pulizia di 1,4 chilometri di costa. Grazie al supporto dell’ong greca Medasset, Khalil ha creato un protocollo scientifico per proteggere i nidi delle tartarughe Caretta caretta e delle Chelonia mydas .

VICINA ALLE SUE TARTARUGHE FINO ALLA FINE

Nonostante le difficoltà incontrate a causa della speculazione edilizia e dei pescatori locali, Khalil è riuscita a dare vita all’area protetta di Qoleileh-Mansouri, che accoglie annualmente oltre 58 nidi. Purtroppo però, l’Orange House, che si trova a ridosso del confine meridionale del Libano è stata bombardata. Khalil e la sua assistente sono state gravemente ferite. Trasferita d’urgenza a Beirut presso l’ospedale AUBMC, Mona Khalil è deceduta il 19 giugno 2026 a causa delle ferite riportate. Nelle ultime settimane aveva rifiutato categoricamente di lasciare la sua casa e i suoi animali, convinta che la sua ‘neutralità civile’ l’avrebbe salvata, ma così non è stato.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Bagnaia vince sprint MotoGp in Repubblica Ceca, cade Bezzecchi: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

POST RECENTI

Mondo

VIDEO| Anne Hathaway è incinta: sui social l’attrice annuncia di aspettare il terzo figlio

ROMA - Anne Hathaway è incinta del terzo figlio. L'attrice, reduce dal successo de Il diavolo veste Prada 2, ha sorpreso i fan sui...
Mondo

Iran, accordo sempre più fragile tra stallo svizzero e missione d’urgenza a Teheran

ROMA - Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore ieri, sono almeno 16 le vittime dei raid israeliani sul Libano nelle ultime ore. E...
Mondo

Ucraina, Ignacy Józwiak: “In Polonia la luna di miele è finita”

VARSAVIA (POLONIA) - “La luna di miele tra la Polonia e i profughi ucraini è finita: dopo la grande solidarietà manifestata tra il 2022 e...
Mondo

Ucraina, la Polonia revoca l’Aquila bianca al presidente Zelensky

ROMA - "Ho deciso di revocare l'Ordine dell'Aquila bianca al presidente Zelensky ma questo non è un atto contro il popolo ucraino, che continueremo a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.