Addio a Nedo Fiano, sopravvisse alla Shoah per raccontarla

AGI – Novantacinque anni, era tra i pochi italiani ancora in vita sopravvissuti ad Auschwitz. E’ morto, a Milano, Nedo Fiano, scrittore, una vita segnata dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti che non si stancò mai di testimoniare. “Papà ci ha lasciati. Ci rimarranno per sempre le sue parole e il suo insegnamento, il suo ottimismo e la sua voglia di vivere”, ha scritto il figlio Emanuele, deputato del Pd. “Non avrò mai io la forza che ebbe lui e che lo fece risalire dall’abisso, ma da lui ho imparato che per le battaglie di vita e contro ogni odio bisogna combattere sempre.

