martedì, 23 Dicembre , 25

Adr, Mollicone: “Fiumicino diventa luogo d’arte oltre che di partenze e arrivi”

(Adnkronos) - Il proseguimento dell’impegno di Aeroporti di...

Adr, Jago: “Nella mia opera a Fiumicino il battito che ci collega tutti”

(Adnkronos) - "Penso che ci possa essere un...

Manovra, Senato al voto. Cancellate 5 misure, via norma su lavoratori sottopagati﻿

(Adnkronos) - La Commissione bilancio del Senato ha...

Ciclone di Natale sull’Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina

(Adnkronos) - Maltempo, pioggia e neve anche...
addio-a-nicola-sarzi-amade,-primo-grande-distributore-di-fine-wine
Addio a Nicola Sarzi Amadè, primo grande distributore di fine wine

Addio a Nicola Sarzi Amadè, primo grande distributore di fine wine

AttualitàAddio a Nicola Sarzi Amadè, primo grande distributore di fine wine
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 23 dic. (askanews) – Si è spento questa domenica, 21 dicembre, Nicola Sarzi Amadè, fondatore dell’omonima realtà di distribuzione di grandi vini e distillati e figura di riferimento nel mondo dell’enologia italiana.

Cresciuto a Viadana (Mantova) in una famiglia agricola con una lunga tradizione viticola, Nicola Sarzi Amadè si avvicina al vino fin da giovanissimo, maturando in cantina un interesse che lo porterà, dopo il servizio militare, a trasferirsi a Milano in cerca di nuove opportunità. Dopo un primo periodo difficile, entra nel settore della distribuzione di bevande, esperienza che gli consente di affinare la conoscenza del mercato e di maturare la decisione di avviare una propria attività. Nel 1966 fonda la sua impresa, orientandola fin dall’inizio verso la ricerca della qualità, con l’inserimento in catalogo di produttori italiani come Antoniolo e Bruno Giacosa, allora ancora poco conosciuti. La svolta arriva nei primi anni Ottanta con l’avvio dell’importazione di Champagne e, successivamente, dei grandi vini francesi, in particolare Borgogna, Alsazia e Bordeaux, territori che Sarzi Amadè contribuisce in modo determinante a far conoscere e apprezzare in Italia attraverso rapporti diretti e duraturi con alcuni dei più importanti Domaine e Chateaux.

Grazie all’attenta selezione delle più rappresentative Cantine estere, in poco più di vent’anni ha trasformato l’azienda in ciò che è oggi: un grande player italiano nella distribuzione di prestigiose etichette e un interlocutore privilegiato delle più importanti case vinicole italiane, francesi e internazionali. Una realtà familiare che i figli, Claudia e Alessandro, già alla guida della società, portano avanti con orgoglio e con la stessa dedizione del padre.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.