Addio a Pierino ‘la peste’ Prati: la carriera dell’ex grande bomber di Milan, Roma e Fiorentina

Il 2020 non è ancora finito ma continua a far danni. Dopo la scomparsa di Corso, il calcio milanese, italiano e mondiale, piange un altro grande campione. Se n’è andato infatti, all’età di 73 anni, Pierino Prati, ex centravanti di Milan, Roma e Fiorentina, Campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo del 1970 con la nazionale italiana. Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao… continua a leggere sul sito di riferimento