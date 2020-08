Addio a Robert Trump, il ‘fratellino’ fedelissimo del presidente

AGI – Robert Trump, 71 anni, fratello minore del presidente degli Stati Uniti, è morto nella notte nell’ospedale di New York in cui era ricoverato da diverse settimane. E’ stato lo stesso Donald Trump a darne la notizia definendolo il suo “migliore amico”. La causa del decesso sarebbe legata a una recente caduta, secondo il New York Times che cita “uno stretto amico di famiglia”. Stando al quotidiano, Robert – che prendeva fluidificanti del sangue – aveva avuto delle emorragie cerebrali e nelle ultime settimane non era in grado di parlare al telefono. Il presidente Usa, che venerdi’ era andato a trovare il fratello in ospedale a New York,

