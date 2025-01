Addio a Rosita Missoni, fondò la maison con il marito Ottavio

(Adnkronos) – Il mondo della moda italiana piange una delle sue storiche icone di stile. E’ morta all’età di 93 anni Rosita Missoni, fondatrice, assieme il marito Ottavio, della maison di Sumirago, Missoni. “Con la scomparsa di Rosita Missoni perdiamo una figura straordinaria, un’icona di stile e creatività che ha saputo portare nel mondo l’eccellenza lombarda e il valore dell’artigianalità italiana”, così l’assessora alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, esprimendo il suo cordoglio. “La sua visione unica, caratterizzata da un raffinato equilibrio tra innovazione e tradizione – scrive Caruso in una nota – ha rivoluzionato il mondo della moda, regalando al pubblico capi inconfondibili che narrano storie di bellezza e autenticità. Rosita Missoni è riuscita a portare la provincia di Varese nel mondo, coniugando l’artigianalità, il gusto, il colore e lo stile con l’operosità tipica dei lombardi, dimostrando il profondo legame con il territorio e la capacità di valorizzarne le radici attraverso il design. Il suo amore per il territorio lombardo e il suo impegno nel far conoscere l’eccellenza del Made in Italy – conclude – l’hanno resa una stilista di fama internazionale. Il contributo che Rosita Missoni ha offerto al mondo della moda e del design non sarà mai dimenticato e resterà un’eredità indelebile che ispirerà le generazioni future”.

Rosita Jelmini, questo il nome da nubile della signora Missoni, è nata nel 1931 in una famiglia di sarti di Golasecca, nella provincia di Varese e conosce Ottavio ‘Tai’ Missoni durante i giochi olimpici del 1948 a Londra, a cui partecipa lo stesso Missoni, che ha anche ideato una tuta per il team italiano. I due si sposano nel 1953 e nello stesso anno aprono un’officina di maglieria a Gallarate, poco lontano dalla città di Rosita. Nel 1958 la prima collezione dal nome ‘Milano-Simpathy’ viene presentata a Milano, dando il via a una lunga carriera di successo nel mondo della moda.

Il 1967 è un anno cruciale. Il nome di Missoni finisce tra le collezioni di palazzo Pitti a Firenze. Le modelle sfilano senza reggiseno, perché di un colore sbagliato, e sotto la luce gli abiti più sottili si scoprono trasparenti. L’evento causa non pochi problemi, Missoni non viene invitato l’anno seguente, ma l’avvenimento aumenta la popolarità del marchio. Missoni riesce così ad aprire una sede a Sumirago nel 1969, che da allora diventa il quartier generale del marchio. L’iconica grafica della maglieria zig zag, con l’uso magistrale dei colori, unito alla creatività della coppia, permetterà a Rosita e Ottavio di finire nell’olimpo degli stilisti italiani più apprezzati e amati al mondo.

Dal 1997 la guida della azienda passa ai figli, tra cui Angela Missoni, nominata direttore artistico, mentre la nipote Margherita Maccapani Missoni diventa prima ambasciatrice dell’azienda e poi per un periodo ne assume le redini creative. Nel 2003, per i 50 anni, Missoni organizza una sfilata di più di 100 modelli dell’archivio storico della maison. Un successo annunciato. Nel 2009 apre il primo Hotel Missoni a Edimburgo, in licenza con Redizor e a curare il design personalmente è proprio Rosita Missoni, insieme all’architetto Matteo Thun.

Il 4 gennaio 2013 la coppia accusa un duro colpo. L’aereo da turismo su cui viaggiavano il figlio di Ottavio, Vittorio e la moglie, scompare in mare tra l’arcipelago di Los Roques e Caracas, in Venezuela. Ottavio Missoni muore nella notte fra l’8 e il 9 maggio 2013, all’età di 92 anni. L’anno seguente, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nomina Rosita Cavaliere del Lavoro, titolo che aveva ricevuto anche il marito Ottavio. Attualmente la direzione creativa è affidata ad Alberto Caliri, che lavora per il brand da oltre 20 anni.