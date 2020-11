Addio a Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh è morto per Covid

E’ morto Stefano D’Orazio. Si è spento all’età di 72 anni il batterista dei Pooh a causa del Covid. L’annuncio è arrivato a sorpresa sui social da parte dell’amico Bobo Craxi diventando nel giro di pochissimi minuti di dominio pubblico. Il mondo della musica e dello spettacolo piange l’artista che con la band dei Pooh ha scritto e segnato alcune delle pagine più belle ed improntati della musica italiana.

Stefano D’Orazio è morto: addio al batterista dei Pooh

Lutto nel mondo della musica: all’età di 72 anni Stefano D’Orazio dei Pooh ci ha lasciati. Ad annunciarlo sui social è stato il grande amico Bobo Craxi con un tweet: “Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù“. Poco dopo il messaggio di Red Ronnie che ha scritto su Twitter: “Stefano D’Orazio è volato nell’altra dimensione...”.

La notizia della morte del batterista dei Pooh è arrivata come un fulmine a ciel sereno e poco dopo è stato un susseguirsi di messaggi da parte di amici e colleghi. Anche Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, durante la diretta di Tale e Quale Show, hanno condiviso con i telespettatori la terrible notizia dicendo: “Sapere della sua scomparsa così è stato un trauma. Non sapevo che avesse una malattia pregressa. Il Covid ha colpito ancora“.

Le parole dei tre giudici di Tale e Quale Show hanno confermato la causa della morte dell’artista: il Coronavirus. L’artista ha lasciato la moglie Tiziana Giardoni con cui si era sposato il 12 settembre 2017.

Stefano D’Orazio morte, il ricordo di Red Canzian

La morte di Stefano D’Orazio ha scosso tutti: amici, colleghi, ma anche i tantissimi fan del batterista dei Pooh. A ricordarlo poco dopo la tragica notizia anche l’amico Red Canzian che sui social ha scritto: “Stefano ci ha lasciato! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia“.

Il cantante dei Pooh ha così confermato la notizia della morte dell’amico: “abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo”.

continua a leggere sul sito di riferimento