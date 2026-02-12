giovedì, 12 Febbraio , 26
Addio a Van Der Beek, il ricordo degli attori di Dawson’Creek

Katie Holmes: grata di aver condiviso un pezzo del viaggio

Milano, 12 feb. (askanews) – “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità”. Così la famiglia di James Van Der Beek ha annunciato la morte dell’attore a soli 48 anni.Il volto di “Dawson’s Creek”, serie culto della fine degli anni Novanta, era malato da tempo, nel 2024 aveva annunciato di avere un tumore. Era sposato e padre di sei figli.La sua figura è rimasta per sempre associata al ruolo di Dawson Leery, l’adolescente sentimentale e ossessionato dal cinema cresciuto con i suoi amici nella cittadina di Capeside.I primi a salutarlo con affetto i suoi compagni in quella avventura. “Sono così grata di aver condiviso un pezzo del viaggio di James – ha scritto su Instagram Katie Holmes, Joey nella serie – A Kimberly e i bambini, siamo con voi sempre”.

