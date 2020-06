AGI – Si è spenta a 103 anni Vera Lynn, leggenda della canzone britannica diventata un potente simbolo di resilienza e speranza Oltremanica durante la Seconda guerra mondiale e tornata in auge proprio nei giorni della pandemia. Dame Vera si è spenta nella sua casa di Ditchling, nel Sussex orientale, a sud della Gran Bretagna, per cause che non sono state rese note. A contribuire alla sua fama moderna era stato anche il ritratto che ne avevano fatto i Pink Floyd nella canzone “Vera” dell’album “The Wall”.

La canzone immortale

Il suo maggiore successo, intitolato “We’ll meet again” (“Ci incontreremo ancora”),

L'articolo Addio a Vera Lynn, cantò la speranza degli inglesi in guerra proviene da Notiziedi.

