AGI ​- Dire se i suoi fossero davvero, come si è sempre detto, tra i panettoni e i gelati migliori di Milano è difficile. Perché le classifiche della morbidezza e del profumo (per i panettoni) e della cremosità e del gusto (per i gelati) hanno un grado di discrezione assai elevato. Ma c’è un dato certo: davanti alla Gelateria Rossi, prima, e alla Pasticceria Nuova Brianza, poi, c’erano sempre delle file infinite. Perché i clienti di Giuseppe ‘Pino’ Trevaini sapevano che quel tempo speso in coda a Città Studi, il quartiere universitario, valeva attimi di profonda goduria.

L’arte l’aveva messa da parte grazie ai genitori negli anni Settanta quando era diventato anche socio di Peck,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Addio al re del panettone e dei gelati milanesi che metteva tutti in fila proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento