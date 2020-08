Addio Callejon, arriva un nuovo indizio: regalata la maglia ai compagni di squadra

Quella di domani sera al Camp Nou di Barcellona potrebbe essere l’ultima partita di José Callejon con la maglia azzurra del Napoli. L’esterno d’attacco spagnolo, infatti, dopo aver salutato il San Paolo con la fascia di capitano, avrebbe lasciato un altro indizio sul suo futuro. A svelare il retroscena è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno la quale sottolinea il gesto di Callejon che sa di addio.

Barcellona-Napoli di sabato sera potrebbe essere l’ultima partita di Callejon con la maglia azzurra. Ad avvalorare questa ipotesi, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe il gesto fatto dallo spagnolo nella serata di ieri: ha regalato una sua maglia con tanto di dedica a tutti i compagni di squadra.

Dunque, sembra proprio che Callejon al termine della stagione andrà via. Secondo molti, l’unico scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola sarebbe quello che si aprirebbe in caso di passaggio del turno degli azzurri. In tal caso, la qualificazione alle Final Eight di Lisbona stravolgerebbe in positivo la stagione del Napoli e potrebbe convincere le parti a venirsi incontro.

