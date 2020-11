ADDIO MARADONA, 60 ANNI DI PRODEZZE ED ERRORI UMANI

Quando se ne va uno come Maradona, si resta stupefatti. Non solo per il campione, ma soprattutto per l’uomo. Crisi respiratoria, abbiamo letto. Diego Armando Maradona è stato un asso del calcio, ma un uomo controverso perchè ha accompagnato la propria carriera con errori che hanno fatto il giro del mondo, sicchè non si sa quali sentimenti coltivare. Per noi è stato il personaggio da ammirare quando eravamo negli stadi a raccontare le sue gesta pedatorie. Era impossibile tornare a casa con un servizio televisivo senza una sua prodezza in campo e senza una sua smorfia, una sua parola, un suo sorriso.

