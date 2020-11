“Oggi dico addio a un amico e il mondo dice addio a un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Cristiano/status/1331652917317787648?s=20″]

The post Addio Maradona, Ronaldo: “addio a un amico” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento