Il caso Messi ha sconvolto tutto il panorama del calcio mondiale. Tra bookmakers che giocano a ipotizzare le varie destinazioni della pulce argentina, rumors ed indiscrezioni di mercato, la notizia della rottura tra Lionel e il Barcellona ha movimentato l’informazione sportiva degli ultimi giorni. Probabilmente, il caso si protrarrà ancora a lungo, vista l’apertura del padre del calciatore ad una permanenza alla corte blaugrana. Infatti, in questo caso, sarà necessaria una trattativa per riappacificare le parti in causa. Un’importante possibilità che rievoca vecchi avvenimenti. La cosa non è sfuggita al Mundo Deportivo che ha paragonato il tentativo di Bartomeu di trattenere Messi con quello di Ferlaino che nel 1989 trattenne Maradona.

Bartomeu cerca di trattenere Messi al Barcellona

Il Mundo Deportivo fa un salto indietro nel tempo paragonando lo sforzo di Bartomeu a quello di Ferlaino: “Maradona vinse la Coppa Uefa nel 1989 con il Napoli. Al termine della partita, disse a Ferlaino di voler andar via dalla città partenopea. Il Presidente insistette per trattenerlo e gli fece rispettare il suo contratto. Dopo un’estate ricca di tensione e discussioni, Diego rimase in azzurro e conquistò il secondo scudetto della storia. Chissà se Bartomeu riuscirà nella stessa impresa di Ferlaino”.

The post Addio Messi, Mundo Deportivo: “Bartomeu come Ferlaino con Maradona” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento