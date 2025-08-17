domenica, 17 Agosto , 25

Madonna ‘stregata’ da Siena: “Un sogno, non credevo esistesse un posto così”

New York, sparatoria in ristorante a Brooklyn: 3 morti e otto feriti

Vertice Trump-Zelensky: Meloni domani a Washington con von der Leyen e altri leader europei

Sinner-Alcaraz, domani la finale a Cincinnati. Orario, precedenti e dove vederla

Addio Pippo Baudo, l’omaggio di Benigni: “Con lui momenti di gioia incontenibile”

(Adnkronos) – “Con lui e grazie a lui momenti di spettacolo televisivo prodigiosi di un’allegria sfrenata e di una gioia incontenibile. Bravissimo. Un grande professionista. Grazie caro Pippo”. Così Roberto Benigni ha commentato, in una nota, la morte di Pippo Baudo. 

Oltre al grande amico Roberto Benigni, tanti volti noti della tv italiana hanno dedicato un pensiero al presentatore scomparso ieri, sabato 16 agosto. Da Mara Venier a Lorella Cuccarini, passando per Paolo Bonolis e Amadeus. I funerali si terranno a Militello in Val di Catania, in Sicilia, il paese che gli ha dato i natali. Oggi invece la camera ardente in forma privata al Campus Biomedico di Roma, dove Baudo è morto all’età di 89 anni, dopo un ricovero nell’ospedale romano. 

