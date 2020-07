Adebayo Akinfenwa, la Bestia che ha conquistato l’Inghilterra

No, non parliamo di un culturista o di una persona ossessionata dal cibo. Adebayo Akinfenwa è un esperto attaccante del Wycombe, con cui ha conquistato di recente la promozione in Championship (seconda divisione inglese), che un giorno ha deciso di affrontare e dimostrare ai suoi detrattori di avere la possibilità di sfondare nel mondo del calcio. Ecco, sfondare è la parola giusta. La carriera mediatica de La Bestia (non crediamo ci sia bisogno di spiegare il motivo di tale soprannome) inizia… continua a leggere sul sito di riferimento