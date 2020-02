Un falso profilo su Facebook nel quale usava la foto di un artista straniero e si spacciava per un giovane, usato per adescare ragazzine e convincerle a posare nude in video da inviargli. A scoprirlo e arrestarlo sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Nicosia (Enna), al termine di un’indagine coordinata dalla Dda di Caltanissetta.

L’uomo, che risiede a Teramo, aveva adescato una ragazzina che vive nell’area nord dell’Ennese. Le indagini, basate sull’analisi dei dati telematici, hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo nella cui abitazione sono stati scoperti 68 video e circa 300 fotografie di ragazzine oltre ad altro materiale pedopornografico.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Adescava minorenni con falso profilo Facebook. Arrestato a Taranto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento