martedì, 14 Aprile , 26

Attacco hacker contro Booking, rubati dati su prenotazioni: scatta avviso agli utenti

(Adnkronos) - Attacco hacker contro Booking.com, una delle...

Caso Almasri, ok Camera a conflitto attribuzione su Bartolozzi

(Adnkronos) - Con 47 voti di differenza la...

Belve, Francesco Chiofalo: “Voglio candidarmi a sindaco di Roma. Ritocchini estetici? Ho perso il conto”

(Adnkronos) - Un'intervista irresistibile - a tratti comica...

Merzagora (Onda): “Boom di richieste per l’Open day psoriasi, 97 ospedali e 750 consulenze”

(Adnkronos) - "L'impegno della Fondazione Onda sulla psoriasi...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOAdinolfi denuncia 'Le Iene': "Contro di me agguati ad personam"
adinolfi-denuncia-‘le-iene’:-“contro-di-me-agguati-ad-personam”
Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: “Contro di me agguati ad personam”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: “Contro di me agguati ad personam”

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

(Adnkronos) –
Mario Adinolfi all’Adnkronos annuncia di aver “denunciato e querelato” la trasmissione televisiva ‘Le Iene’ per “i loro servizi contro di me attivati ossessivamente dal 2016 per dieci anni consecutivi”, dopo l’accesa discussione tra il leader del Popolo della Famiglia, avvenuta lo scorso 11 aprile, con l’inviato del programma di Italia 1 ‘Le Iene’, Filippo Roma, fuori dall’hotel dove Adinolfi presentava la sua candidatura a sindaco di Prato. L’alterco con il giornalista di Mediaset, secondo quanto documentato anche da riprese amatoriali, sarebbe degenerato quando Adinolfi avrebbe afferrato l’inviato per i capelli chiedendogli ripetutamente: ‘Era una figurante o no?’.  

“Mi sono recato in commissariato a sporgere denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, Davide Parenti, Filippo Roma, Alfredo Liuzzi, Cristina Zaccanti, Carlo Bravi, Rti e Mediaset – racconta Adinolfi – Ho sempre ritenuto prioritario tutelare la libertà di critica anche e soprattutto nei miei confronti. Ora però la serialità delle diffamazioni attuate sistematicamente dal 2016, guardacaso sempre a ridosso di momenti elettorali, con agguati ad personam sotto la mia abitazione di residenza ed in innumerevoli eventi pubblici, con ricadute che hanno leso gravemente anche mia moglie e le mie figlie, ha richiesto un atto che avrei volentieri evitato ma si è reso evidentemente necessario”, conclude il leader del Popolo della Famiglia. (di Alisa Toaff) 

Previous article
Olimpiadi di nuovo in Italia? Parte il ‘progetto Nord-Ovest’ con Milano, Genova e Torino
Next article
Antonella Clerici, la rabbia e lo sfogo a È sempre mezzogiorno: cosa è successo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Attacco hacker contro Booking, rubati dati su prenotazioni: scatta avviso agli utenti

(Adnkronos) - Attacco hacker contro Booking.com, una delle principali piattaforme digitali al mondo per la prenotazione di alloggi. L'azienda che è stata fondata nel...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caso Almasri, ok Camera a conflitto attribuzione su Bartolozzi

(Adnkronos) - Con 47 voti di differenza la Camera ha approvato la decisione dell'Ufficio di presidenza di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Belve, Francesco Chiofalo: “Voglio candidarmi a sindaco di Roma. Ritocchini estetici? Ho perso il conto”

(Adnkronos) - Un'intervista irresistibile - a tratti comica - quella di Francesco Chiofalo a Belve che andrà in onda stasera, martedì 14 aprile, su...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Merzagora (Onda): “Boom di richieste per l’Open day psoriasi, 97 ospedali e 750 consulenze”

(Adnkronos) - "L'impegno della Fondazione Onda sulla psoriasi nasce dalla consapevolezza che si tratta di una malattia tutt'altro che rara: colpisce infatti il 2-3%...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.