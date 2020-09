Adobe Illustrator arriverà su iPad il 21 Ottobre

Adobe Illustrator per iPad è ora disponibile per il pre-ordine nell’App Store e sarà ufficialmente disponibile a partire dal 21 Ottobre 2020.

Sebbene sia elencato come “pre-ordine”, va notato che gli utenti non saranno in grado di acquistare Illustrator a titolo definitivo come prodotto autonomo. Come tutti i prodotti Adobe, il programma è disponibile solo su abbonamento.

A marzo, Adobe iniziò ad invitare artisti e designer a provare Adobe Illustrator sull’iPad.

